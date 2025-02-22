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Российский судья своим решением выбесил Криштиану Роналду: португалец устроил истерику

Капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду крайне эмоционально отреагировал на решение российского арбитра Кирилла Левникова показать красную карточку Джону Дурану в концовке матча 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Иттифаком».

Источник: Reuters

На 89-й минуте Джорджиньо Вейналдум вывел «Аль-Иттифак» вперед. Игрок гостей Абдулела Аль-Мальки отбросил мяч, когда «Аль-Наср» собирался разыграть его c центра поля, за что Дуран слегка шлепнул его по голове. В итоге Аль-Мальки упал на газон как подкошенный, а Левников удалил Дурана.

Роналду начал бурно выражать несогласие с решением судьи, жаловался помощнику арбитра, размахивая руками, а затем пнул мяч из центрального круга в сторону скамеек запасных, продолжая негодовать.

Левников никак не стал наказывать звездного португальца за такое поведение.

«Аль-Наср» дома потерпел поражение со счетом 2:3.

Аль-Наср