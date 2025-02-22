Российский судья своим решением выбесил Криштиану Роналду: португалец устроил истерику

На 89-й минуте Джорджиньо Вейналдум вывел «Аль-Иттифак» вперед. Игрок гостей Абдулела Аль-Мальки отбросил мяч, когда «Аль-Наср» собирался разыграть его c центра поля, за что Дуран слегка шлепнул его по голове. В итоге Аль-Мальки упал на газон как подкошенный, а Левников удалил Дурана.