Неймар не может пользоваться своим роскошным автопарком в «Сантосе» — Sport.es

Автопарк бразильского футболиста включает такие модели, как Rolls-Royce Ghost, Aston Martin DBX, Bentley Continental GT, Lamborghini Huracan и четыре автомобиля Mercedes-Benz G-класса. Сообщается, что некоторые из его лучших и самых дорогих авто были приобретены в рамках трудового контракта с саудовским «Аль-Хилялем», где, помимо годового дохода в € 160 млн, игрок пользовался всевозможными привилегиями.