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«Кайрат» обыграл «Актобе» и стал обладателем Суперкубка Казахстана

Завершился матч Суперкубка Казахстана, в котором встречались «Кайрат» и «Актобе».

Источник: Федерация футбола Казахстана

Команды играли на стадионе «Астана Арена» в одноимённом городе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Саятом Карабаевым (Казахстан). «Кайрат» одержал победу со счётом 2:0.

На 58-й минуте нападающий «Кайрата» Элдер Сантана открыл счёт. На 62-й минуте был удалён защитник алматинской команды Эркин Тапалов. На 87-й минуте полузащитник Валерий Громыко увеличил преимущество жёлто-чёрных — 2:0.

Самым титулованным клубом в Суперкубке Казахстана является «Астана», которая завоевала данный трофей шесть раз (2011, 2015, 2018, 2019, 2020 и 2023 год).

Актобе
Кайрат