Озил может войти в исполком правящей партии Турции, пишут СМИ

АНКАРА, 23 фев — РИА Новости. Чемпион мира по футболу в составе сборной Германии Месут Озил может войти в состав Центрального исполнительного комитета (MKYK) правящей турецкой Партии справедливости и развития (Ak Parti), передал телеканал Halk TV со ссылкой на имеющийся в своем распоряжении список.
В воскресенье в Анкаре проходит масштабный съезд правящей партии с участием ее генсека — действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Ранее ряд проправительственных СМИ сообщили, что Эрдоган может пойти на перестановки как в руководстве правящей партии, так и в кабмине.
«Появился список MKYK правящей партии. Новый список MKYK, включающий Месута Озила, выглядит следующим образом», — передал телеканал, представив список имен, вошедших в Центральный исполнительный комитет.
Озил, уроженец Гельзенкирхена с турецкими корнями, объявил о завершении футбольной карьеры весной 2023 года. Он выступал в Германии за «Шальке» и «Вердер», затем играл за мадридский «Реал», лондонский «Арсенал», а последние сезоны в карьере провел в чемпионате Турции в составе «Фенербахче» и «Истанбул Башакшехир».
Полузащитник является чемпионом Испании, обладателем Кубка Германии, Кубка и Суперкубка Испании, также он четыре раза выигрывал Кубок и дважды — Суперкубок Англии. В составе сборной Германии стал победителем (2014) и бронзовым призером чемпионатов мира (2010), а также дважды завоевал бронзу чемпионатов Европы (2012, 2016).