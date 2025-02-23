Озил может войти в исполком правящей партии Турции, пишут СМИ

Озил, уроженец Гельзенкирхена с турецкими корнями, объявил о завершении футбольной карьеры весной 2023 года. Он выступал в Германии за «Шальке» и «Вердер», затем играл за мадридский «Реал», лондонский «Арсенал», а последние сезоны в карьере провел в чемпионате Турции в составе «Фенербахче» и «Истанбул Башакшехир».