Энрике о 3:2 с «Лионом»: «ПСЖ» силен, мы готовы играть против любой команды. Я чувствую себя очень уверенно перед матчами с «Ливерпулем»

«Лиону» нечего было терять, и они много атаковали в конце игры. И мы показали, что готовы к таким ситуациям — это может случиться с нами снова в будущем. Сегодня мы показали всем, что готовы играть в любой футбол против любой команды, если есть правильный настрой.