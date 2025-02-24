Энрике о 3:2 с «Лионом»: «ПСЖ» силен, мы готовы играть против любой команды. Я чувствую себя очень уверенно перед матчами с «Ливерпулем»

О победе.
"Мы хотим хорошо играть в атаке. Мы намерены дарить болельщикам победы и титулы, но делать это стильно. Мы не делаем никаких скидок и расчетов, где бы мы ни играли.
Команда сильно прибавила в плане индивидуальности, характера. Мы могли бы лучше контролировать эмоции и ход игры в конце матча. Игра в конце была какой-то сумасшедшей, и мне это не понравилось. Но мы проявили характер.
«Лиону» нечего было терять, и они много атаковали в конце игры. И мы показали, что готовы к таким ситуациям — это может случиться с нами снова в будущем. Сегодня мы показали всем, что готовы играть в любой футбол против любой команды, если есть правильный настрой.
Чувствуем, что мы действительно сильны. Здесь не всегда легко играть, к тому же поле не было идеальным. Это было проблемой для обеих команд, и мы, и соперник пытались играть. Мы находимся в очень хорошей фазе".
О Хвиче Кварацхелии.
«Квара еще растет. Он находится в фазе адаптации. Он еще играет не на 100%. Наша цель — выбрать лучшую команду, которая будет конкурентоспособна в каждом матче».
О матчах с «Ливерпулем» в ⅛ финала Лиги чемпионов.
«Я с нетерпением жду этих матчей — это встреча двух превосходных команд. Я чувствую себя очень уверенно. Нам нравятся такие игры, и, конечно, мы готовы», — сказал главный тренер «ПСЖ» Энрике.