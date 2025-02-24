Лукман после дубля не ответил на вопрос о конфликте с Гасперини. Форвард «Аталанты» помолчал, пожал плечами и спросил журналиста: «Мы закончили?»

18 февраля «Аталанта» проиграла «Брюгге» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов (1:3, 2:5 по сумме двух игр) и вылетела из турнира. На 61-й минуте Лукман, забивший до этого с игры, не реализовал 11-метровый удар. После матча главный тренер клуба из Бергамо Джан Пьеро Гасперини заявил: «Лукман — один из худших пенальтистов, что я видел». Футболист ответил: «Это ранит и вызывает ощущение глубокого неуважения. В “Аталанте” я столкнулся со многими трудностями».