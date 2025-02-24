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Компани о лидерстве «Баварии» в Бундеслиге: «Мы спокойны и следим за ситуацией. Получили удовольствие от игры с “Айнтрахтом”

Тренер мюнхенцев поделился мнением после матча с «Айнтрахтом» (4:0).

Источник: Sports

"Мы сохраняли спокойствие и остаемся спокойными сейчас. Дополнительный день тренировок пошел нам на пользу, и в игре это было заметно. Мы продолжаем двигаться вперед, мы спокойны и следим за ситуацией.

Мы играли очень хорошо, у нас было много моментов. Мы старались и получали удовольствие от игры. Делать так всегда — наша цель. А если не получается, тогда мы должны проявлять силу духа, как это было недавно (в матче с «Селтиком» — 1:1 — Спортс«). Хотим побеждать и дальше», — сказал Компани.

После 23 туров «Бавария» опережает идущего вторым «Байер» на 8 очков.