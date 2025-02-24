Компани о лидерстве «Баварии» в Бундеслиге: «Мы спокойны и следим за ситуацией. Получили удовольствие от игры с “Айнтрахтом”

Мы играли очень хорошо, у нас было много моментов. Мы старались и получали удовольствие от игры. Делать так всегда — наша цель. А если не получается, тогда мы должны проявлять силу духа, как это было недавно (в матче с «Селтиком» — 1:1 — Спортс«). Хотим побеждать и дальше», — сказал Компани.