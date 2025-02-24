«Зенит» взял Зделара — он уже сколько лет в России, не удивлюсь, если получит российское гражданство. «Локомотив» вообще никого не брал, ЦСКА купил кота в мешке (Алеррандро — Спортс«)», — сказал футбольный агент.
«Если Зделар получит российское гражданство, не удивлюсь. Алеррандро? ЦСКА купил кота в мешке». Агент Сафонов о трансферах
«Спартак» и «Зенит» были главными игроками на трансферном рынке. «Спартак» взял хороших игроков на флажке, при этом убрали тех, кто был не нужен, отвязались от балласта.