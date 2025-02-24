«Если Зделар получит российское гражданство, не удивлюсь. Алеррандро? ЦСКА купил кота в мешке». Агент Сафонов о трансферах

«Спартак» и «Зенит» были главными игроками на трансферном рынке. «Спартак» взял хороших игроков на флажке, при этом убрали тех, кто был не нужен, отвязались от балласта.