«В “Спартаке” подумали: “Почему бы не щелкнуть “Зенит” больно по носу в год его столетия?” Кузьмичев о трансферах

— На бумаге конкурировать с таким «Зенитом», конечно, будет непросто. Но ведь до зимней паузы «Спартак» по именам, подбору исполнителей явно уступал питерцам, а концовку провел точно мощнее всех конкурентов. Отставание от «Краснодара» и команды Семака — всего ничего! Два очка! А ведь красно-белые еще и усилились.