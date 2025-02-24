«Гол Овечкина “Амкалу” не считается, что ли? Почему все пишут про 12?» РПЛ о хет-трике Александра

Летом 2022 года Александр Овечкин сыграл против медиафутбольного клуба «Амкал» в составе московского «Динамо».
Клуб РПЛ забрал победу (5:0), а Александр Овечкин вышел в стартовом составе бело-голубых.
Хоккеист отыграл 11 минут и забил гол.
Вчера 39-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (7:3).
До рекорда Гретцки хоккеисту осталось 12 шайб. В 41 игре текущего сезона на счету Овечкина 46 (29+17) очков.
Овечкин забил за «Динамо»! Вот тактический разбор: выиграл 100% единоборств за 11 минут.
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