Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Гол Овечкина “Амкалу” не считается, что ли? Почему все пишут про 12?» РПЛ о хет-трике Александра

Телеграм-канал Российской Премьер-Лиги вспомнил гол Александра Овечкина в ворота «Амкала» после вчерашнего хет-трика нападающего «Вашингтона».

Источник: Спортс"

Летом 2022 года Александр Овечкин сыграл против медиафутбольного клуба «Амкал» в составе московского «Динамо».

Клуб РПЛ забрал победу (5:0), а Александр Овечкин вышел в стартовом составе бело-голубых.

Хоккеист отыграл 11 минут и забил гол.

Вчера 39-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (7:3).

До рекорда Гретцки хоккеисту осталось 12 шайб. В 41 игре текущего сезона на счету Овечкина 46 (29+17) очков.

Овечкин забил за «Динамо»! Вот тактический разбор: выиграл 100% единоборств за 11 минут.

«Динамо» и Овечкин уложили «Амкал» под песни Егора Крида — репортаж с главного шоу межсезонья.