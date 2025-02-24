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Энрике назвал собаку в честь Месси: «Считаю его лучшим в истории, он добился фантастических результатов. Пес тоже светлый и этим напоминает мне Лео в хорошем смысле»

— Кто лучший игрок в истории футбола?
Источник: Спортс"

— Месси. Он добился фантастических результатов. А еще он тоже левша (улыбается).

— Но ты бразилец, а он аргентинец! Не Роналдо, не Пеле? Не Криштиану [Роналду]?

— Не думаю, что когда-то был кто-то подобного уровня, хотя я не видел вживую, как играл Пеле. Но вижу, как играет Месси, и поэтому считаю его лучшим в истории.

— Я читал, что ты назвал своего пса Месси. Почему?

— Да, это правда. Я назвал его Месси, потому что он тоже светлый и этим в хорошем смысле напоминает мне его (улыбается), — сказал полузащитник «Зенита».