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Александр Дюков не будет переизбираться в исполком УЕФА

Главу Российского футбольного союза избрали в исполком в апреле 2021 года.

Источник: Михаил Синицын/ТАСС

ЛОЗАННА, 24 февраля. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков не вошел в число кандидатов на переизбрание в члены исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Конгресс УЕФА 2025 года пройдет в Белграде 3 апреля. Дюков был избран в исполком УЕФА в апреле 2021 года. 14 марта 2023 года в пресс-службе УЕФА сообщили ТАСС, что мандат Дюкова действует до 2025 года.

Дюкову 57 лет, он возглавляет РФС с 2019 года. С 2008 по 2017 год он был президентом петербургского «Зенита», до назначения в РФС возглавлял совет директоров клуба. Также он является председателем правления «Газпром нефти».