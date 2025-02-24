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КОНКАКАФ на 6 месяцев отстранил судью, взявшего автограф у Месси после матча «Интер Майами» и «Канзас-Сити» (ESPN)

После матча «Интер Майами» с «Канзас-Сити» (1:0) в матче первого круга Кубка чемпионов КОНКАКАФ главный арбитр Марко Антонио Ортис Нава подошел к Месси и попросил автограф для родственника с ограниченными возможностями здоровья.

Источник: Спортс"

После матча «Интер Майами» с «Канзас-Сити» (1:0) в матче первого круга Кубка чемпионов КОНКАКАФ главный арбитр Марко Антонио Ортис Нава подошел к Месси и попросил автограф для родственника с ограниченными возможностями здоровья. Впоследствии КОНКАКАФ сообщил, что принял дисциплинарные меры в отношении мексиканского арбитра.

По информации ESPN, Ортис Нава отстранен от работы в турнирах КОНКАКАФ на 6 месяцев. При этом судья сможет продолжить судить матчи чемпионата Мексики.

Также сообщается, что в случае повторного нарушения мексиканский арбитр будет дисквалифицирован на неопределенный срок.