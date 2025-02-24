Футбольного арбитра отстранили за взятый у Месси автограф

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Мексиканскому футбольному арбитру Марко Антонио Ортису на шесть месяцев запрещено судить матчи под эгидой Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) за автограф, взятый у восьмикратного обладателя «Золотого мяча» аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси после матча, сообщает ESPN.
На прошлой неделе «Интер Майами» победил «Спортинг Канзас-Сити» в первом матче 1/16 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ со счетом 1:0, гол на 56-й минуте забил Лионель Месси. После встречи Ортис подошел к Месси и попросил автограф. В КОНКАКАФ пришли к выводу, что поведение судьи, который признал свою ошибку и извинился, не соответствует кодексу поведения официальных лиц матча конфедерации.
По данным источника, Ортис продолжит обслуживать встречи мексиканской лиги. В случае повторного нарушения он будет наказан более строго.