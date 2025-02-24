Футбольного арбитра отстранили за взятый у Месси автограф

На прошлой неделе «Интер Майами» победил «Спортинг Канзас-Сити» в первом матче 1/16 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ со счетом 1:0, гол на 56-й минуте забил Лионель Месси. После встречи Ортис подошел к Месси и попросил автограф. В КОНКАКАФ пришли к выводу, что поведение судьи, который признал свою ошибку и извинился, не соответствует кодексу поведения официальных лиц матча конфедерации.