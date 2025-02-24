Мостовой про Овечкина: «Кто-то стабильно выходит на лед, при этом даже 20 голов не закинул, а у Александра почти 30. Человеку почти 40 лет, обалдеть вообще!»

Саша уже входит в семерку лучших бомбардиров этого сезона НХЛ, хотя пропустил немалое количество игр. Кто-то стабильно выходит на лед, при этом даже 20 не закинул, а у Овечкина почти 30. Человеку почти 40 лет, обалдеть вообще!