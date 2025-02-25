Моуринью после 0:0 с «Галатасараем»: Отличный матч благодаря судье Винчичу

«Это был очень хороший матч благодаря отличной работе судьи. Он был достаточно честен. У нас есть 18-летний игрок (вероятно, имеется в виду 19-летний Юсуф Акчичек — Спортс» «), который станет важной фигурой в турецком футболе, но его пытались подвести под карточку с первых минут. Но судья отлично управлял игрой в такой обстановке. Хорошая игра, учитывая, сколько людей здесь и в Европе посмотрели ее. Они сыграли вничью и очень рады, но мы недовольны.



“Галатасарай” хорошо оборонялся, Муслера сохранил ворота сухими. Мы могли выходить из обороны, хорошо защищались. Если бы наш молодой игрок допустил ошибку, люди убивали бы и меня, и его. Сколько у них было ударов в створ и угловых? Думаю, ни одного!



В нормальных условиях шансы на чемпионство еще есть. Если судьи в Турции посмотрят на работу арбитра, прибегнут к самокритике и скажут: “Я хочу провести матч чисто и честно, как он”, концовка сезона будет захватывающей. Если цирк, который мы наблюдаем с начала года, продолжится, все будет иначе.



После матча я зашел в судейскую. Я сказал Славко Винчичу: “Спасибо, что приехал сюда и отсудил этот важный матч”. Там был турецкий судья — я повернулся к нему и сказал: “Если бы этот матч судил турецкий арбитр, это была бы катастрофа”. Они попытались заставить 18-летнего футболиста получить карточку. Они очень сильны в таких подпольных стратегиях», — сказал главный тренер «Фенербахче».