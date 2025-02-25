Бывший тренер «Спартака» возглавил клуб Медиалиги

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Бывший главный тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов возглавил основанный бывшим комментатором Василием Уткиным футбольный клуб Медиалиги «Эгриси», сообщается в официальном Telegram-канале команды.
Помощником Чернышова назначен экс-тренер академии московского «Локомотива» Андрей Нагибин.
Чернышову 57 лет. В качестве футболиста он стал двукратным чемпионом России с московским «Спартаком», завоевал Кубок СССР — СНГ.
После окончания карьеры Чернышов занялся тренерской деятельностью. С июня по сентябрь 2003 года он возглавлял «Спартак». Также специалист тренировал брянское «Динамо», клубы Грузии, Белоруссии, Казахстана, Саудовской Аравии, Кувейта, Сербии, Греции, Литвы, Македонии и Индии.