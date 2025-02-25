Бывший тренер «Спартака» возглавил клуб Медиалиги

После окончания карьеры Чернышов занялся тренерской деятельностью. С июня по сентябрь 2003 года он возглавлял «Спартак». Также специалист тренировал брянское «Динамо», клубы Грузии, Белоруссии, Казахстана, Саудовской Аравии, Кувейта, Сербии, Греции, Литвы, Македонии и Индии.