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Бывший тренер «Спартака» возглавил клуб Медиалиги

Бывший тренер «Спартака» Чернышов возглавил клуб Медиалиги «Эгриси».

Источник: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Бывший главный тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов возглавил основанный бывшим комментатором Василием Уткиным футбольный клуб Медиалиги «Эгриси», сообщается в официальном Telegram-канале команды.

Помощником Чернышова назначен экс-тренер академии московского «Локомотива» Андрей Нагибин.

Чернышову 57 лет. В качестве футболиста он стал двукратным чемпионом России с московским «Спартаком», завоевал Кубок СССР — СНГ.

После окончания карьеры Чернышов занялся тренерской деятельностью. С июня по сентябрь 2003 года он возглавлял «Спартак». Также специалист тренировал брянское «Динамо», клубы Грузии, Белоруссии, Казахстана, Саудовской Аравии, Кувейта, Сербии, Греции, Литвы, Македонии и Индии.

Спартак