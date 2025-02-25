Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Моуринью заявил, что запасные и тренеры «Галатасарая» «прыгали как обезьяны». Клуб назвал это расизмом и обратится в суд, ФИФА и УЕФА: «Высказывания Жозе в адрес турецкого народа бесчеловечны&raq

Команды сыграли вничью (0:0) в 25-м туре чемпионата Турции.
Источник: Спортс"

После матча Моуринью раскритиковал поведение игроков и тренерского штаба «Галатасарая».

«Мне следует поблагодарить судью. В той ситуации, о которой я говорил, на скамейке соперника все прыгали как обезьяны. Если бы игру судил турецкий арбитр, Юсуф Акчичек получил бы карточку на 1-й минуте, а на 5-й мне пришлось бы его заменить», — сказал главный тренер «Фенербахче».

«Галатасарай» выпустил заявление, в котором назвал слова Моуринью неуважением к турецкому народу.

«С самого начала работы в Турции главный тренер “Фенербахче” Жозе Моуринью постоянно выступал с уничижительными заявлениями в адрес турецкого народа. Сегодня его высказывания перешли от аморальных комментариев к попросту бесчеловечной риторике.

Мы официально заявляем о своем намерении возбудить уголовное дело в связи с расистскими высказываниями Жозе Моуринью, а также направить официальные жалобы в УЕФА и ФИФА. Более того, мы будем неукоснительно придерживаться позиции, занятой «Фенербахче» — организацией, заявляющей о поддержке «образцовых моральных ценностей», — в ответ на предосудительное поведение их тренера", — говорится в заявлении клуба.