Моуринью заявил, что запасные и тренеры «Галатасарая» «прыгали как обезьяны». Клуб назвал это расизмом и обратится в суд, ФИФА и УЕФА: «Высказывания Жозе в адрес турецкого народа бесчеловечны&raq

После матча Моуринью раскритиковал поведение игроков и тренерского штаба «Галатасарая».
«Мне следует поблагодарить судью. В той ситуации, о которой я говорил, на скамейке соперника все прыгали как обезьяны. Если бы игру судил турецкий арбитр, Юсуф Акчичек получил бы карточку на 1-й минуте, а на 5-й мне пришлось бы его заменить», — сказал главный тренер «Фенербахче».
«Галатасарай» выпустил заявление, в котором назвал слова Моуринью неуважением к турецкому народу.
«С самого начала работы в Турции главный тренер “Фенербахче” Жозе Моуринью постоянно выступал с уничижительными заявлениями в адрес турецкого народа. Сегодня его высказывания перешли от аморальных комментариев к попросту бесчеловечной риторике.
Мы официально заявляем о своем намерении возбудить уголовное дело в связи с расистскими высказываниями Жозе Моуринью, а также направить официальные жалобы в УЕФА и ФИФА. Более того, мы будем неукоснительно придерживаться позиции, занятой «Фенербахче» — организацией, заявляющей о поддержке «образцовых моральных ценностей», — в ответ на предосудительное поведение их тренера", — говорится в заявлении клуба.