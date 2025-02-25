Моуринью заявил, что запасные и тренеры «Галатасарая» «прыгали как обезьяны». Клуб назвал это расизмом и обратится в суд, ФИФА и УЕФА: «Высказывания Жозе в адрес турецкого народа бесчеловечны&raq

«Мне следует поблагодарить судью. В той ситуации, о которой я говорил, на скамейке соперника все прыгали как обезьяны. Если бы игру судил турецкий арбитр, Юсуф Акчичек получил бы карточку на 1-й минуте, а на 5-й мне пришлось бы его заменить», — сказал главный тренер «Фенербахче».