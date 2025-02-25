Илья Геркус: «Зенит» выглядит не усилившимся, а ослабевшим. Династию не сохранить, а поменять чемпионскую команду на такую же успешную — задача очень сложная"

— Это явно план Б. Видимо, что-то не сложилось с другим футболистом.
— Как оцените работу «Зенита» зимой?
— Приобретение Луиса Энрике не кажется заменой тем, кто уже ушел, а также покинет команду летом. Честно говоря, «Зенит» выглядит не усилившимся, а ослабевшим. Будучи многократным чемпионом подряд, очень непросто оставаться в этом состоянии.
Эту династию не сохранить, она так или иначе будет меняться. А поменять чемпионскую команду на такую же успешную — задача очень сложная, — сказал экс-президент «Локомотива».
Клуб из Санкт-Петербурга выиграл 6 титулов подряд в Мир РПЛ. После 18 туров в текущем чемпионате клуб занимает 2-е место в таблице, набрав столько же очков (39), сколько и лидер — «Краснодар».