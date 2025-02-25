Илья Геркус: «Зенит» выглядит не усилившимся, а ослабевшим. Династию не сохранить, а поменять чемпионскую команду на такую же успешную — задача очень сложная"

— Приобретение Луиса Энрике не кажется заменой тем, кто уже ушел, а также покинет команду летом. Честно говоря, «Зенит» выглядит не усилившимся, а ослабевшим. Будучи многократным чемпионом подряд, очень непросто оставаться в этом состоянии.