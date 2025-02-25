Смородская о трансферах «Спартака»: «Впечатляют только стоимостью, по всем остальным критериям — нет. Игроки без особого имени и за такие деньги»

Конечно, в какой-то степени это связано с тем, что трансферы зимние. Не исключено, что эти футболисты могут заиграть и принести пользу, но гарантии никакой нет.
Посмотрим, как Станкович будет этих игроков вписывать в команду«, — сказала экс-президент “Локомотива”.
По данным портала Transfermarkt, этой зимой «Спартак» потратил на трансферы в районе 58 миллионов евро.
Клуб приобрел 27-летнего нападающий Ливая Гарсию из АЕКа, 23-летнего аргентинского вингера Пабло Солари из «Ривер Плейта» и 28-летнего вратаря ЦСКА Илью Помазуна.