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Смородская о трансферах «Спартака»: «Впечатляют только стоимостью, по всем остальным критериям — нет. Игроки без особого имени и за такие деньги»

«Впечатлили ли трансферы “Спартака”? Только если стоимостью, по всем остальным критериям — нет. Игроки без особого имени и за такие деньги — это впечатляет.

Конечно, в какой-то степени это связано с тем, что трансферы зимние. Не исключено, что эти футболисты могут заиграть и принести пользу, но гарантии никакой нет.

Посмотрим, как Станкович будет этих игроков вписывать в команду«, — сказала экс-президент “Локомотива”.

По данным портала Transfermarkt, этой зимой «Спартак» потратил на трансферы в районе 58 миллионов евро.

Клуб приобрел 27-летнего нападающий Ливая Гарсию из АЕКа, 23-летнего аргентинского вингера Пабло Солари из «Ривер Плейта» и 28-летнего вратаря ЦСКА Илью Помазуна.