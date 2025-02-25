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Максим Глушенков: «Овечкин недавно тоже сказал, что любит пиво. Какие вопросы? Ни я, ни он не заставляем никого пить вместе с нами»

Ранее Глушенков признался, что предпочитает пить пиво после матчей, а не колу: «Пивка, два по 0,5 после игры — классика, почему нет? Некоторые пьют колу, а смысл, если можно пива?».

Источник: Спортс"

— Как будто бы спортсмен твоего уровня должен внимательней подбирать слова — ты же пример для многих молодых футбиков.

— Овечкин недавно на подкасте у Амирана тоже сказал, что любит пиво. Какие вопросы?

Ни я, ни Овечкин не заставляем никого пить вместе с нами. Мы просто высказали свою точку зрения, — сказал полузащитник «Зенита» Максим Глушенков.

Александр Овечкин: «Люблю пиво, в основном светлое, оно расслабляет, снимает напряжение, две-три баночки после игры — полезно. Не представляю себя непьющим человеком».