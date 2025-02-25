Максим Глушенков: «Овечкин недавно тоже сказал, что любит пиво. Какие вопросы? Ни я, ни он не заставляем никого пить вместе с нами»

— Как будто бы спортсмен твоего уровня должен внимательней подбирать слова — ты же пример для многих молодых футбиков.
— Овечкин недавно на подкасте у Амирана тоже сказал, что любит пиво. Какие вопросы?
Ни я, ни Овечкин не заставляем никого пить вместе с нами. Мы просто высказали свою точку зрения, — сказал полузащитник «Зенита» Максим Глушенков.
Александр Овечкин: «Люблю пиво, в основном светлое, оно расслабляет, снимает напряжение, две-три баночки после игры — полезно. Не представляю себя непьющим человеком».