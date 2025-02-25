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Хорхе Вальдано: «Фанату “Реала” трудно принять факт, что Месси — гений. Из-за этого он упускает настоящий праздник чувств, ведь Лео уже 20 лет правит футболом»

"Люди по-разному воспринимают футбол: одни любят саму игру, а другие любят команду. Те, кто любит команду, ненавидят другую, и это не позволяет им наслаждаться совершенством, если оно принадлежит не той футболке, которую они обожают.

Источник: Спортс"

Болельщику «Реала» очень трудно принять тот факт, что Месси — гений, и из-за этого он упускает настоящий праздник чувств, ведь Месси уже 20 лет правит футболом«, — сказал бывший директор “Реала”.