Бекхэм назвал Месси «лучшим игроком мира и всех времен»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Реала» назвал Лионеля Месси «лучшим игроком мира и всех времен».
Аргентинский форвард выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года.
Совладелец «Интер Майами» принял участие в сессии вопросов и ответов, которую провела руководитель отдела контента Netflix Бела Баджария. Мероприятие проходило в Лондоне.
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Реала» назвал Лионеля Месси «лучшим игроком мира и всех времен».
Аргентинский форвард выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года.