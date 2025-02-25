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Бекхэм назвал Месси «лучшим игроком мира и всех времен»

Совладелец «Интер Майами» принял участие в сессии вопросов и ответов, которую провела руководитель отдела контента Netflix Бела Баджария. Мероприятие проходило в Лондоне.

Источник: Sports.Ru

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Реала» назвал Лионеля Месси «лучшим игроком мира и всех времен».

Аргентинский форвард выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года.