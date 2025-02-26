Ямаль упал в штрафной «Атлетико» после контакта с Лино. Арбитр Эрнандес Эрнандес не назначил пенальти

Главный арбитр матча Алехандро Эрнандес Эрнандес не увидео оснований для назначения 11-метрового.
Спортс«» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (4:3, второй тайм).
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ».
На 57-й минуте полуфинального матча Кубка Испании при счете 3:2 в пользу «Барселоны» Ямаль упал в штрафной площади мадридской команды в борьбе за мяч с Самуэлем Лино.
Главный арбитр матча Алехандро Эрнандес Эрнандес не увидео оснований для назначения 11-метрового.
Спортс«» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (4:3, второй тайм).
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ».