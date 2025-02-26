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Ямаль упал в штрафной «Атлетико» после контакта с Лино. Арбитр Эрнандес Эрнандес не назначил пенальти

На 57-й минуте полуфинального матча Кубка Испании при счете 3:2 в пользу «Барселоны» Ямаль упал в штрафной площади мадридской команды в борьбе за мяч с Самуэлем Лино.

Источник: Спортс"

Главный арбитр матча Алехандро Эрнандес Эрнандес не увидео оснований для назначения 11-метрового.

Спортс«» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (4:3, второй тайм).

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ».