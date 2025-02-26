«Барселона» не проигрывает в 2025 году — 11 побед и 3 ничьих

Каталонский клуб не потерпел ни одного поражения с начала года — в 2025-м «блауграна» выиграла 11 матчей и трижды сыграла вничью в различных турнирах.
2 марта «Барса» встретится с «Реал Сосьедад» в чемпионате Испании.
Сегодня команда Ханса-Дитера Флика сыграла вничью с «Атлетико» в первом матче полуфинала Кубка Испании (4:4).
Каталонский клуб не потерпел ни одного поражения с начала года — в 2025-м «блауграна» выиграла 11 матчей и трижды сыграла вничью в различных турнирах.
2 марта «Барса» встретится с «Реал Сосьедад» в чемпионате Испании.