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«Барселона» не проигрывает в 2025 году — 11 побед и 3 ничьих

Сегодня команда Ханса-Дитера Флика сыграла вничью с «Атлетико» в первом матче полуфинала Кубка Испании (4:4).

Источник: Sports

Каталонский клуб не потерпел ни одного поражения с начала года — в 2025-м «блауграна» выиграла 11 матчей и трижды сыграла вничью в различных турнирах.

2 марта «Барса» встретится с «Реал Сосьедад» в чемпионате Испании.