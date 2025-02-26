Итурральде о том, что Кубарси придерживал Льоренте перед голом Иньиго: «Очень неоднозначный эпизод. Склонен согласиться с судьей — для свистка блокировка должна быть более явной»

Если бы все было наоборот, то следовало назначить пенальти. Тем не менее это очень неоднозначный эпизод, и я скорее склоняюсь к тому, чтобы согласиться с решением арбитра продолжить игру, но также понимаю и тех, кто видит очевидную блокировку со стороны Кубарси.