Итурральде о том, что Кубарси придерживал Льоренте перед голом Иньиго: «Очень неоднозначный эпизод. Склонен согласиться с судьей — для свистка блокировка должна быть более явной»

"Об этом эпизоде будут много говорить. Здесь нет абсолютной истины. Я не вижу достаточно оснований, чтобы дать свисток. Блокировка должна быть намного более явной, должно быть движение и удержание, чтобы не оставалось места для сомнений.
Если бы все было наоборот, то следовало назначить пенальти. Тем не менее это очень неоднозначный эпизод, и я скорее склоняюсь к тому, чтобы согласиться с решением арбитра продолжить игру, но также понимаю и тех, кто видит очевидную блокировку со стороны Кубарси.
Вы видите, как сложно бывает судить такие напряженные матчи", — сказал бывший арбитр Ла Лиги.