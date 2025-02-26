Мареска о форме Палмера: «Нельзя ожидать, что он всегда будет играть как в прошлом сезоне. Коул знает, что у каждого топ-игрока бывают плохие моменты. Он человек, это нормально»

"Мы все бывшие игроки. У каждого из нас были тяжелые моменты. Нельзя ожидать, что Палмер всегда будет играть так, как в прошлом сезоне или в первой части этого. Это нормально. Он человек. Я говорил ему, что это нормально. Он счастлив. С ним все в порядке. Он делил раздевалку с несколькими топ-игроками и знает, что у каждого топ-игрока бывают плохие моменты. Важно то, как ты отреагируешь.