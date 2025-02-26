Симеоне о 4:4 с «Барселоной»: «При счете 2:0 сказал себе: “Не стоит так радоваться”. До 2 апреля еще много времени и матчей, но у “Атлетико” есть все, что нужно&ra

Два пропущенных гола со стандарта расстраивают нас. Мы можем поработать над этим. Но это был матч, в котором все должно было случиться именно так. Против такой команды, как «Барселона», нельзя не забивать. Чтобы их обыграть, нужны голы. Было бы нелегко изменить ситуацию при счете 2:4 на их поле.