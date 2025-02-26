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Симеоне о 4:4 с «Барселоной»: «При счете 2:0 сказал себе: “Не стоит так радоваться”. До 2 апреля еще много времени и матчей, но у “Атлетико” есть все, что нужно&ra

Первый полуфинальный матч Кубка Испании завершился со счетом 4:4. «Атлетико» вел со счетом 2:0 после 6 минут игры и уступал 2:4 до 84-й минуты.
Источник: Спортс"

"Мы можем поработать над угловыми, потому что не очень хорошо защищались в таких ситуациях. Соперник лучше начал второй тайм, счет стал 4:2, был момент у Гризманна. Думаю, замены придали команде свежести и смелости на последних метрах, чтобы атаковать с большим количеством игроков.

Игра была непростой, и игроки проявили дух соперничества, которым я восхищаюсь. Открытая игра, очень сложный соперник, но у нас есть все, что нужно. До 2 апреля еще много времени, впереди много матчей. Придет время, когда нужно будет думать об ответной игре.

Два пропущенных гола со стандарта расстраивают нас. Мы можем поработать над этим. Но это был матч, в котором все должно было случиться именно так. Против такой команды, как «Барселона», нельзя не забивать. Чтобы их обыграть, нужны голы. Было бы нелегко изменить ситуацию при счете 2:4 на их поле.

При счете 2:0 я сказал себе: «Не стоит так радоваться, потому что все будет не так просто». Когда счет стал 2:2, я подумал, что это может случиться. Итоговый счет 4:4, несомненно, очень порадовал наших болельщиков«, — сказал главный тренер “Атлетико”.