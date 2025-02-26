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Месси и Суарес оштрафованы по итогам матча «Интер Майами» с «Нью-Йорком». Лео схватил тренера соперников за шею в ходе перепалки после игры

Игра завершилась вничью со счетом 2:2.

После финального свистка аргентинский форвард клуба из Майами начал спорить с судьей, за что получил желтую карточку.

После этого он вступил в перепалку с помощником главного тренера соперников Мехди Балучи и схватил его за шею.

Дисциплинарный комитет лиги оштрафовал Месси за нарушение правила, запрещающего подобные действия в отношении соперников.

Аналогичный штраф был наложен и на партнера Лео Луиса Суареса. Уругвайский форвард схватил за шею одного из игроков соперника по ходу небольшой стычки во втором тайме.

Месси начал сезон МЛС с двух голевых: вырвал ничью на 90+10 в меньшинстве.