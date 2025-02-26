Роналду о 2:0 с «Аль-Вахдой»: «Мы ехали 3 часа из-за пробок. Хочу извиниться от имени “Аль-Насра” за задержку матча. Мы должны побеждать»

«Это была непростая игра. Первый тайм был сложным, потому что мы ехали на автобусе три часа из-за пробок, а дороги были закрыты. Я хочу извиниться от имени “Аль-Наср” за то, что поздно начали игру. Это не должно повториться. Извините.