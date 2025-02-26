Роналду о 2:0 с «Аль-Вахдой»: «Мы ехали 3 часа из-за пробок. Хочу извиниться от имени “Аль-Насра” за задержку матча. Мы должны побеждать»

Португальский нападающий забил гол, а также заработал пенальти, который пробил Садьо Мане.
«Это была непростая игра. Первый тайм был сложным, потому что мы ехали на автобусе три часа из-за пробок, а дороги были закрыты. Я хочу извиниться от имени “Аль-Наср” за то, что поздно начали игру. Это не должно повториться. Извините.
Мы начали не очень хорошо, но во втором тайме были немного лучше. Мы справились со своими проблемами и забили два гола, так что мы счастливы.
[Возвращение] должно быть таким. Это «Аль-Наср», мы должны отреагировать… Мы должны продолжать побеждать, и посмотрим, что произойдет.
Матч за матчем мы должны снова обрести уверенность… Мы должны сделать это снова, мы должны побеждать, побеждать, побеждать, и посмотрим, что будет", — сказал Роналду SSC Sports.
Сейчас команда «Аль-Наср» занимает 3-е место в чемпионате Саудовской Аравии с 47 очками.