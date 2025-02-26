Шапи о Месси: «Волшебник! Как он легко все делает — возраст не берет. Языковой барьер помешал пообщаться»

Команда Месси оказалась сильнее со счетом 3:1 (1:0 в первой игре) и вышла в ⅛ финала. 37-летний аргентинец отличился на 19-й минуте.
— Как вам вообще Месси вблизи?
— Волшебник! Как он легко все делает, как видит поле, какие передачи отдает! И продолжает забивать — в первом матче при 20-градусном морозе забил единственный гол, сегодня открыл счет. Никакой возраст человека не берет!
— Вы мечтали с ним пообщаться после игры. Удалось?
— Дождался его в подтрибунном помещении, сфотографировались. И с Суаресом тоже, но то фото удалось хуже. А пообщаться с Лео помешал языковой барьер: я не говорю по-испански, он — по-английски, — сказал Магомед-Шапи Сулейманов.
Шапи выложил фото с Месси: «На двоих у них 8 “Золотых мячей”.