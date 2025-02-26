Шапи о Месси: «Волшебник! Как он легко все делает — возраст не берет. Языковой барьер помешал пообщаться»

— Дождался его в подтрибунном помещении, сфотографировались. И с Суаресом тоже, но то фото удалось хуже. А пообщаться с Лео помешал языковой барьер: я не говорю по-испански, он — по-английски, — сказал Магомед-Шапи Сулейманов.