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Шапи о Месси: «Волшебник! Как он легко все делает — возраст не берет. Языковой барьер помешал пообщаться»

Сегодня ночью «Спортинг Канзас-Сити», за который выступает 25-летний экс-хавбек «Краснодара», провел матч с «Интер Майами» в Кубке чемпионов КОНКАКАФ.
Источник: Спортс"

Команда Месси оказалась сильнее со счетом 3:1 (1:0 в первой игре) и вышла в ⅛ финала. 37-летний аргентинец отличился на 19-й минуте.

— Как вам вообще Месси вблизи?

— Волшебник! Как он легко все делает, как видит поле, какие передачи отдает! И продолжает забивать — в первом матче при 20-градусном морозе забил единственный гол, сегодня открыл счет. Никакой возраст человека не берет!

— Вы мечтали с ним пообщаться после игры. Удалось?

— Дождался его в подтрибунном помещении, сфотографировались. И с Суаресом тоже, но то фото удалось хуже. А пообщаться с Лео помешал языковой барьер: я не говорю по-испански, он — по-английски, — сказал Магомед-Шапи Сулейманов.

Шапи выложил фото с Месси: «На двоих у них 8 “Золотых мячей”.