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Роналдо о том, что Роналду назвал себя лучшим футболистом в истории: «Я уважаю его мнение, но не согласен. Криштиану входит в десятку лучших»

Ранее португальский нападающий «Аль-Насра» заявил, что считает себя лучшим игроком в истории футбола.

Источник: Спортс"

"Ну, я не люблю лезть в подобные истории, но у людей высокая самооценка… Я предпочитаю, чтобы другие люди, а не я сам, говорили о моей игре, о том, каким я был.

У него фантастическая история, не так ли? Он добился потрясающих успехов, он забивал голы всеми возможными способами, в том числе меняя позиции, потому что он играл вингера и нападающего. Это непросто. Он один из лучших в истории, но я не знаю, лучший ли…

Нет, я не согласен. Я уважаю его мнение, но для меня он один из лучших. Я бы сказал, что он входит в десятку лучших", — сказал бывший нападающий сборной Бразилии.

Бензема о том, что Роналду назвал себя лучшим футболистом в истории: «Каждый говорит, что хочет. Для меня лучший Роналдо из Бразилии».