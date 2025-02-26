Роналдо о том, что Роналду назвал себя лучшим футболистом в истории: «Я уважаю его мнение, но не согласен. Криштиану входит в десятку лучших»

"Ну, я не люблю лезть в подобные истории, но у людей высокая самооценка… Я предпочитаю, чтобы другие люди, а не я сам, говорили о моей игре, о том, каким я был.
У него фантастическая история, не так ли? Он добился потрясающих успехов, он забивал голы всеми возможными способами, в том числе меняя позиции, потому что он играл вингера и нападающего. Это непросто. Он один из лучших в истории, но я не знаю, лучший ли…
Нет, я не согласен. Я уважаю его мнение, но для меня он один из лучших. Я бы сказал, что он входит в десятку лучших", — сказал бывший нападающий сборной Бразилии.
Бензема о том, что Роналду назвал себя лучшим футболистом в истории: «Каждый говорит, что хочет. Для меня лучший Роналдо из Бразилии».