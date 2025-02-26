«Пеле — номер 1, без сомнения». Роналдо включил Месси, Марадону, Роналду, Зико, Ромарио, ван Бастена, Зидана, Роналдиньо, Неймара в свой топ-10 лучших игроков в истории

"Пеле — номер 1, без сомнения. Следующую строчку делят Месси и Марадона.
Дальше — Зико, Ромарио, Криштиану Роналду, ван Бастен, Зидан, Фигу, Ривалдо, Роналдиньо… Ряд игроков. В этом списке много звезд, и я уверен, что кого-то точно забыл. Каждый раз, когда меня просят составить этот рейтинг, я составляю разные списки. Только первые три места всегда одни и те же.
Неймар — отличный игрок. Возможно, ему не хватает победы на чемпионате мира, но он выиграл Олимпийские игры, почти все… Он определенно входит в топ-10. Я не знаю, скольких игроков я уже упомянул, но он будет 9-м или 10-м, где-то там… Все эти ребята очень близки. Все игроки, которых я упомянул, обладают разными качествами, вот почему футбол прекрасен.
Это мое мнение, болтовня в баре, но [эта тема] получила широкую огласку, так как есть несколько бывших игроков, которые хотят внести себя в этот список. Мне неудобно включать себя в этот список, но я искренне восхищаюсь всеми ними, как и их вкладом в мировой футбол", — сказал Роналдо.
Роналдо о том, что Роналду назвал себя лучшим футболистом в истории: «Я уважаю его мнение, но не согласен. Криштиану входит в десятку лучших».