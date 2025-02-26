«Пеле — номер 1, без сомнения». Роналдо включил Месси, Марадону, Роналду, Зико, Ромарио, ван Бастена, Зидана, Роналдиньо, Неймара в свой топ-10 лучших игроков в истории

Неймар — отличный игрок. Возможно, ему не хватает победы на чемпионате мира, но он выиграл Олимпийские игры, почти все… Он определенно входит в топ-10. Я не знаю, скольких игроков я уже упомянул, но он будет 9-м или 10-м, где-то там… Все эти ребята очень близки. Все игроки, которых я упомянул, обладают разными качествами, вот почему футбол прекрасен.