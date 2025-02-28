Соломатин о встрече с Широковым: «Мы с сослуживцем были в форме, ждали, когда он подъедет. Вышла эта персона, с охраной, и прошла мимо — не поинтересовался, не поздоровался, посмотрел косо

Был один момент, встречался с Романом Широковым, в Лужниках было мероприятие. Мы с сослуживцем были в форме, ждали, когда он подъедет. Вышла эта персона, с охраной, и прошла мимо. Не поинтересовался, не поздоровался, посмотрел как-то особенно, косо.