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Лапорта отправится в Азербайджан. Президент «Барсы» откроет в стране клубную академию и проведет переговоры с потенциальными инвесторами

Как сообщает Mindo Deportivo со ссылкой на Catalunya Radio, в пятницу президент «Барселоны» отправится в Азербайджан. Его будут сопровождать директора клуба Жоан Соле и Хавьер Пуч.

Источник: Спортс"

Официальной причиной поездки является открытие академии «Барселоны» в стране, но также руководители клуба воспользуются этой возможностью, чтобы провести переговоры с потенциальными инвесторами.