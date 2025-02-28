Консейсау об 1:2 с «Болоньей»: «В эпизоде с первым пропущенным голом была явная игра рукой. Такие моменты решают судьбу матча»

Сейчас нам надо продолжать работать и проанализировать свою игру в этом матче. Однако в данной ситуации мы мало говорим о футболе, мы говорим о других вещах. На мой взгляд, такие мелкие эпизоды в итоге решают судьбу матча«, — сказал тренер “Милана”.