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Личка о Глебове и Касересе: «Дадут “Динамо” больше агрессии на поле. Хорошей команде джентльменов иногда не хватает хард-рока»

«В первую очередь эти два футболиста дадут нам больше агрессии на поле. Пока “Динамо” — хорошая команда джентльменов. Которой иногда не хватает чуть-чуть жесткой музыки. Что-то в духе хард-рока или хеви-метала.

Источник: Спортс"

Талантливые игроки, здорово работающие с мячом — это здорово, но, например, против «Факела» или «Ахмата» ты должен показать характер. Иначе они тебя через отношение к игре, агрессию, физические данные могут «убить». Всегда жесткая работа побьет талант.

Аргентинская лига сама по себе агрессивная, и в сборной Парагвая Касерес этим отличался. Скажем, против Бразилии, где часто действовал против Винисиуса, он провел хороший матч.

Данил — бывший капитан «Ростова». Он лидер, разговаривает на поле. Коммуникация между игроками важна, когда что-то не получается, надо подсказать партнерам. Два новичка — футболисты хорошего уровня, добавят конкуренции в середине поля и в защите«, — сказал тренер “Динамо”.