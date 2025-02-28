Булыкин об РПЛ: «Шесть команд могут побороться за золото, даже ЦСКА не стоит списывать со счетов. Есть шансы, что вновь увидим борьбу до последнего тура»

«Считаю, что шесть команд могут побороться за золото. Даже ЦСКА не стоит списывать со счетов — его главный тренер Марко Николич способен за зиму хорошо подготовить команду к большому рывку, как он это когда-то сделал в “Локо”.
Что касается «Динамо», то команда в прошлом сезоне едва не стала чемпионом, упустив золото только в последнем туре, и сейчас наверняка сделает все, чтобы наконец добраться до заветного трофея. А трансфер Глебова должен стать хорошим усилением.
«Локо» же здорово себя показал в первой части сезона, с молодыми ребятами в составе долгое время находясь среди лидеров. Потом они чуть притормозили, но за зиму должны были хорошо подготовиться и при наличии нового опыта могут вновь выстрелить весной.
Так что эти команды наряду с «Краснодаром», «Зенитом» и «Спартаком» способны на успех. И есть хорошие шансы, что мы вновь увидим борьбу за золото до самого последнего тура", — сказал бывший нападающий сборной России.