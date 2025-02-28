Неймар мог перейти в «Баварию» из-за Гвардиолы: «Он сказал: “Я сделаю тебя лучшим игроком мира, будешь играть здесь и делать вот это. Если не забьешь 60 голов за сезон, я поменяю себе имя”

Я сказал, что согласен, но спросил, в какую команду он идет. Гвардиола ответил, что пока не может сказать, потому что все еще не решено. Но я его уговорил, и он признался: «Я подписываю контракт с “Баварией”. Я знаю, что там холодно, но я позабочусь о тебе».