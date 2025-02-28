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Лионель Месси: «Никогда и представить не мог, что проведу такую карьеру. Я просто хотел быть профессиональным футболистом, а добился в футболе всего. Благодарен Богу»

"Это был потрясающий период. Я никогда и представить не мог, что переживу то, что пережил, что проведу такую карьеру. Никогда не думал и не представлял такого.
Источник: Спортс"

Моей единственной целью было стать профессиональным футболистом, играть в футбол. Мне с детства нравилось играть. Я люблю футбол, люблю состязаться и побеждать. Я благодарен Богу за все, что он мне дал и чего я добился.

Мне посчастливилось добиться в футболе всего и с командами, в том числе национальной, и индивидуально. Я бы и просить Его о таком не посмел. Я получил много подарков свыше. Он дал мне все, и я просто признателен за свою карьеру и за ту жизнь, которая мне досталась«, — сказал форвард “Интер Майами” и сборной Аргентины.