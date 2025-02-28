Лионель Месси: «Никогда и представить не мог, что проведу такую карьеру. Я просто хотел быть профессиональным футболистом, а добился в футболе всего. Благодарен Богу»

Мне посчастливилось добиться в футболе всего и с командами, в том числе национальной, и индивидуально. Я бы и просить Его о таком не посмел. Я получил много подарков свыше. Он дал мне все, и я просто признателен за свою карьеру и за ту жизнь, которая мне досталась«, — сказал форвард “Интер Майами” и сборной Аргентины.