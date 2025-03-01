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«Шанхай» Слуцкого сыграл вничью с «Бэйцзин Гоань» в матче чемпионата Китая

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого сыграл вничью с «Бэйцзин Гоань» в чемпионате Китая.

Источник: Hiroki Watanabe/Getty Images

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Футболисты «Шанхай Шэньхуа», которыми руководит российский тренер Леонид Слуцкий, сыграли вничью с «Бэйцзин Гоань» в матче второго тура китайской Суперлиги.

Встреча, которая прошла в субботу в Шанхае, закончилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились У Си (38-я минута) и Андре Луис (45+1, с пенальти). У гостей, которые играли в меньшинстве после удаления Чжан Юаня на 81-й минуте, мяч забил Линь Лянмин (11). Автоголом отметился вратарь шанхайской команды Бао Ясюн (90+3).

Ранее «Шанхай Шэньхуа» выиграл Суперкубок Китая. В прошлом сезоне команда под руководством Слуцкого также завоевала Суперкубок и заняла второе место в чемпионате страны.