«Шанхай» Слуцкого сыграл вничью с «Бэйцзин Гоань» в матче чемпионата Китая

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Футболисты «Шанхай Шэньхуа», которыми руководит российский тренер Леонид Слуцкий, сыграли вничью с «Бэйцзин Гоань» в матче второго тура китайской Суперлиги.
Встреча, которая прошла в субботу в Шанхае, закончилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились У Си (38-я минута) и Андре Луис (45+1, с пенальти). У гостей, которые играли в меньшинстве после удаления Чжан Юаня на 81-й минуте, мяч забил Линь Лянмин (11). Автоголом отметился вратарь шанхайской команды Бао Ясюн (90+3).
Ранее «Шанхай Шэньхуа» выиграл Суперкубок Китая. В прошлом сезоне команда под руководством Слуцкого также завоевала Суперкубок и заняла второе место в чемпионате страны.