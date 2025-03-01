«Шанхай» Слуцкого сыграл вничью с «Бэйцзин Гоань» в матче чемпионата Китая

Встреча, которая прошла в субботу в Шанхае, закончилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились У Си (38-я минута) и Андре Луис (45+1, с пенальти). У гостей, которые играли в меньшинстве после удаления Чжан Юаня на 81-й минуте, мяч забил Линь Лянмин (11). Автоголом отметился вратарь шанхайской команды Бао Ясюн (90+3).