«Аль-Наср» без Роналду не смог обыграть иранский «Эстегляль» в первом матче ⅛ финала азиатской ЛЧ

Звездный нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду пропускал эту встречу. Ранее сообщалось, что саудовский клуб из-за опасений за безопасность португальца попросил о переносе встречи на нейтральное поле, но получил отказ от Азиатской конфедерации футбола. В сентябре 2023 года тегеранской полиции пришлось разгонять толпу из сотен болельщиков, пытавшихся прорваться в отель, где остановился Роналду, когда «Аль-Наср» приехал играть с местным «Персеполисом».