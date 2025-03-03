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«Аль-Наср» без Роналду не смог обыграть иранский «Эстегляль» в первом матче ⅛ финала азиатской ЛЧ

Сегодня, 3 марта, в Тегеране состоялся первый матч ⅛ финала элитной Лиги чемпионов АФК между местным «Эстеглялем» и саудовским «Аль-Насром».

Источник: Reuters

Встреча между командами прошла без забитых мячей — 0:0.

Звездный нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду пропускал эту встречу. Ранее сообщалось, что саудовский клуб из-за опасений за безопасность португальца попросил о переносе встречи на нейтральное поле, но получил отказ от Азиатской конфедерации футбола. В сентябре 2023 года тегеранской полиции пришлось разгонять толпу из сотен болельщиков, пытавшихся прорваться в отель, где остановился Роналду, когда «Аль-Наср» приехал играть с местным «Персеполисом».

Ответная игра между «Аль-Насром» и «Эстеглялем» состоится 10 марта в Эр-Рияде и начнется в 21:00 по московскому времени.

Аль-Наср