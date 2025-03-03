Медиакоманда «Зенита» закрывается: «Фиксируем дату смерти»

Хотелось бы высказать многое, и были бы люди, которые очень расстроились бы сказанному — так что, пожалуй, обижать никого не буду и просто промолчу. Фиксируем дату смерти: 3.03.2025 в 21:00, — написал Гена Миллер в своем телеграм-канале.