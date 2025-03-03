Медиакоманда «Зенита» закрывается: «Фиксируем дату смерти»

— «Чисто Питер» — все. Вот такая мы медиакоманда, где о закрытии проекта узнаем из чата игроков, только потому, что футболист спросил «а чего ждать-то? Есть инфа?».
В целом, на старте проект был потенциально очень силен, но куча неверных решений привели к тому, что имеем.
Хотелось бы высказать многое, и были бы люди, которые очень расстроились бы сказанному — так что, пожалуй, обижать никого не буду и просто промолчу. Фиксируем дату смерти: 3.03.2025 в 21:00, — написал Гена Миллер в своем телеграм-канале.
«Зенит» объявил о создании медиакоманды «Чисто Питер» летом 2023 года. Главным тренером коллектива был Владислав Радимов, за команду играли Анатолий Тимощук, Александр Анюков, Максим Канунников, Павел Погребняк и другие.