Прокуратура Швейцарии запросила для Блаттера и Платини 20 месяцев лишения свободы условно

Тогда генеральная прокуратура заявляла, что платёж был произведён без законных оснований и нанёс ущерб активам ФИФА. Блаттер и Платини утверждали, что платёж был согласован устно в качестве оплаты работы Платини в роли консультанта с 1998 по 2002 год.