«Реала» выиграл 6 матчей подряд в ЛЧ после 0:2 от «Ливерпуля»

«Реал» одержал 6-ю подряд победу в текущем розыгрыше ЛЧ. Последний раз мадридцы проигрывали в турнире 27 ноября — «Ливерпулю» в общем этапе (0:2).
Ответное дерби «Атлетико» и «Реала» на «Метрополитано» пройдет в следующую среду, 12 марта.
В первой игре ⅛ финала команда Карло Анчелотти одержала победу над «Атлетико» на «Сантьяго Бернабеу» (2:1).
«Реал» одержал 6-ю подряд победу в текущем розыгрыше ЛЧ. Последний раз мадридцы проигрывали в турнире 27 ноября — «Ливерпулю» в общем этапе (0:2).
Ответное дерби «Атлетико» и «Реала» на «Метрополитано» пройдет в следующую среду, 12 марта.