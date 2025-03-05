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«Реала» выиграл 6 матчей подряд в ЛЧ после 0:2 от «Ливерпуля»

В первой игре ⅛ финала команда Карло Анчелотти одержала победу над «Атлетико» на «Сантьяго Бернабеу» (2:1).

Источник: Спортс"

«Реал» одержал 6-ю подряд победу в текущем розыгрыше ЛЧ. Последний раз мадридцы проигрывали в турнире 27 ноября — «Ливерпулю» в общем этапе (0:2).

Ответное дерби «Атлетико» и «Реала» на «Метрополитано» пройдет в следующую среду, 12 марта.