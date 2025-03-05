Анчелотти о 2:1: «Сложная игра, как обычно. “Атлетико” временами контролировал игру, но не создавал много моментов. Ждем ответной встречи, будет трудно»

— Сложная игра, как обычно, против «Атлетико» это нормально. Мы хорошо начали, затем Хулиан [Альварес] забил отличный гол. Второй тайм был лучше, мы работали хорошо, нашей целью было обеспечить себе небольшое преимущество в счете, и мы этого добились.
Изначально мы планировали играть через фланги Винисиуса и Родриго. Первая атака удалась, но потом нам не хватало терпения. Мы форсировали игру, хотя должны были действовать в том же духе и удерживать соперника на его половине поля.
Команда усердно работала, хорошо оборонялась, «Атлетико» временами контролировал игру, но не создавал много моментов. Наша команда играл компактно на протяжении почти всего матча.
— Вы отложили выход Модрича на поле после гола Браима. Вы хотели заменить Браима?
— Камавинга. Мы немного подождали, но мы хотели заменить Камавинга. Нам пришлось заменить его, потому что его беспокоила спина, и выпустить на поле Модрича, чтобы он показал свой уровень и класс.
Это была сложная игра. Я думаю, у нас есть небольшое преимущество, и мы будем с нетерпением ждать ответной встречи. Будет трудно, «Атлетико» будет давить немного сильнее, но игра будет равной.
Это ⅛, но это мог быть полуфинал или финал. Мы не рады тому, что играем с «Атлетико», и я не думаю, что «Атлетико» рад играть в ⅛ финала против мадридского «Реала», — сказал Анчелотти.