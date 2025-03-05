Анчелотти о 2:1: «Сложная игра, как обычно. “Атлетико” временами контролировал игру, но не создавал много моментов. Ждем ответной встречи, будет трудно»

— Сложная игра, как обычно, против «Атлетико» это нормально. Мы хорошо начали, затем Хулиан [Альварес] забил отличный гол. Второй тайм был лучше, мы работали хорошо, нашей целью было обеспечить себе небольшое преимущество в счете, и мы этого добились.