Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Артета о 7:1 с ПСВ: «В ЛЧ важна игра в штрафной, сегодняшний матч — яркий тому пример. Именно таким я хочу видеть “Арсенал” — проявляюшим инициативу и желающим добиться успеха»

"Мы говорим о том, насколько в Лиге чемпионов важна игра в штрафной. Сегодняшний день — один из ярких тому примеров.

Источник: Спортс"

Очень рад за ребят, мы не забили ни одного гола в последних двух матчах, и по этому поводу была большая шумиха. Сегодня мы забили очень впечатляющие голы.

В этом прелесть футбола. Сосредоточься на том, что ты делаешь, старайся изо всех сил. Никто не знает, что произойдет. Это игра случайностей, может произойти что угодно.

Потрясающий результат на выезде в турнире, который мы любим и по которому скучали много лет. Это особенный вечер для нас".

О Нванери и Льюисе-Скелли.

"Они делают то, что делают, в 17−18 лет, но они делают это благодаря другим игрокам, которые им помогают. Они поддерживают их, делают лучше. У них есть мужество, они принимают решения.

Наши защитники. Майлз [Льюис-Скелли] отдает голевую передачу, Юрриен [Тимбер] забивает головой, Калафьори бежит и забивает правой ногой. Я хочу видеть именно такую команду, которая проявляет инициативу и хочет добиться успеха«, — сказал главный тренер “Арсенала” в интервью Amazon Prime Video.

7:1 — что устроил «Арсенал»! Разгром в ЛЧ после такого блеклого февраля.