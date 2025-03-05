Симеоне об 1:2 от «Реала»: «Атлетико» не сдался, не паниковал после быстрого гола, в этом главная заслуга команды. В ситуациях с пропущенными мы могли бы действовать лучше"

Второй тайм начался точно так же, с гола Браима в ситуации, когда мы могли бы действовать лучше. Чаша весов склонилась в их сторону благодаря тому, что Винисиус и Мбаппе очень хорошо работают на команду, и их потенциалу при игре на контратаках".