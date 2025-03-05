Браим кричал Симеоне «Поговори теперь!» после гола в ЛЧ. Тренер «Атлетико» публично сомневался, что хавбек «Реала» сыграет

«Думаю, они попытаются компенсировать [отсутствие Беллингема] выходом на этой позиции Камавинга вместе с Модричем и Тчуамени. Есть вероятность появления Браима, но я не уверен, потому что, очевидно, есть повторяющаяся схема, и они, вероятно, будут играть таким образом», — говорил Симеоне до матча.