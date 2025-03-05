Браим кричал Симеоне «Поговори теперь!» после гола в ЛЧ. Тренер «Атлетико» публично сомневался, что хавбек «Реала» сыграет

Празднуя забитый мяч, полузащитник «Реала», глядя на Симеоне, выкрикнул: «Поговори теперь, поговори теперь!» Момент показали в послематчевой студии на испанском Movistar.
Фото: скриншоты трансляции.
На пресс-конференции перед матчем в понедельник главный тренер «Атлетико», рассуждая о возможном составе «Реала» на игру, усомнился, что Браим выйдет на поле.
«Думаю, они попытаются компенсировать [отсутствие Беллингема] выходом на этой позиции Камавинга вместе с Модричем и Тчуамени. Есть вероятность появления Браима, но я не уверен, потому что, очевидно, есть повторяющаяся схема, и они, вероятно, будут играть таким образом», — говорил Симеоне до матча.
«Реал» красиво победил «Атлетико»: в матче три шедевра. Выиграли даже при провале Мбаппе и Винисиуса.