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Ковач об 1:1 с «Лиллем»: «В 1-м тайме “Боруссия” играла лучше, но во 2-м была слишком пассивна. Это &frac18; финала ЛЧ, слабых соперников больше нет»

Первый матч ⅛ финала Лиги чемпионов завершился со счетом 1:1.

Источник: Спортс"

"Сегодня мы увидели два совершенно разных тайма. В первом тайме мы играли лучше, но во втором были слишком пассивны. Играя против хорошего соперника во втором тайме, мы не проявили должной собранности в единоборствах и были наказаны за это.

Это ⅛ финала Лиги чемпионов. Слабых соперников больше нет. Мы можем отталкиваться от хорошей игры, которую показали в первом тайме. В Лилле нас ждет очень сложная задача, и мы рассчитываем на то, что будем играть лучше в концовке.

Я определенно доволен тем, как развивается моя команда, хотя иногда и случаются такие неудачи, как сегодня во втором тайме", — сказал Ковач.